Officiel: Mansouri forme une majorité gouvernementale avec le PSS, l’Istiqlal et l’USFP

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La cheffe du gouvernement désignée, Fatima Zahra Mansouri, a conclu un accord politique avec trois autres formations pour constituer la majorité gouvernementale. Le Parti authenticité et modernité (PAM), l’Istiqlal, l’Union socialiste des forces populaires (USFP) et le Parti du progrès et du socialisme (PPS) formeront ainsi la nouvelle coalition appelée à diriger le gouvernement.

Selon un communiqué consacré aux consultations politiques, cet accord intervient à l’issue de deux tours de discussions menés par Fatima Zahra Mansouri avec plusieurs partis représentés au Parlement, dans la perspective de constituer une majorité cohérente et capable de répondre aux défis économiques, sociaux et politiques du pays.

Les consultations ont notamment porté sur les enjeux auxquels le Maroc est confronté, ainsi que sur la nécessité de former une équipe gouvernementale en mesure de répondre aux attentes des citoyens en matière de conditions de vie, de libertés, de droits, de justice sociale et d’équité territoriale.

Une coalition autour de quatre partis

Le choix d’une majorité composée du PAM, de l’Istiqlal, de l’USFP et du PPS repose, selon le communiqué, sur la volonté de réunir des formations partageant des convergences politiques et une vision commune des réformes à mener.

L’objectif affiché est de mettre en place une coalition gouvernementale forte et cohérente, capable de conduire les chantiers de réforme et de renforcer les fondements de la démocratie, de la bonne gouvernance et de la justice sociale.

Le communiqué souligne également l’importance de consolider les capacités productives de l’économie nationale et de réduire les disparités territoriales, conformément à l’ambition de construire un Maroc en développement équilibré.

Les profils du futur gouvernement en préparation

À la suite de cet accord, les quatre partis de la majorité devront proposer des noms de femmes et d’hommes appelés à intégrer la future équipe gouvernementale. Les profils retenus devront, selon le communiqué, répondre à des critères de compétence, de sens politique, d’intégrité et de probité.

La nouvelle coalition devra également travailler à l’élaboration du programme gouvernemental dans les meilleurs délais, afin de permettre à la future équipe de définir ses priorités et de traduire ses engagements en mesures concrètes.

Cette étape marque ainsi une avancée dans le processus de formation du prochain gouvernement, après les consultations politiques engagées par Fatima Zahra Mansouri à la suite de sa désignation.