L’AS FAR tranche concernant l’avenir de Réda Slim

L’avenir de Réda Slim avec l’AS FAR semble désormais scellé. Une source au sein du club militaire a confirmé à Le Site info que Réda Slim ne faisait plus partie des priorités du club et poursuit ainsi actuellement son aventure avec Al Ahly.

Le joueur était d’ailleurs sorti de son silence pour réagir aux informations de certains médias égyptiens faisant état d’une éventuelle résiliation de son contrat avec Al Ahly en vue d’un retour à l’AS FAR. Il avait ainsi tenu à clarifier sa situation et à démentir les rumeurs entourant son avenir.

Rappelons que Réda Slim avait brillé sous les couleurs du club militaire pendant trois saisons avant de rejoindre Al Ahly. Il avait ensuite retrouvé l’AS FAR la saison dernière dans le cadre d’un prêt d’un an.

Considéré comme l’un des éléments majeurs de l’équipe, il avait contribué au parcours de l’AS FAR jusqu’en finale de la Ligue des champions, une première après 41 ans d’absence. Son histoire avec le club semble toutefois toucher à sa fin au regard des derniers développements.

H.M.