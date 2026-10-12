Arabie saoudite: de fortes explosions secouent Ryad

De fortes explosions ont secoué Ryad lundi soir, peu après l’envoi par les autorités d’un message d’avertissement sur les téléphones des habitants de la capitale saoudienne, visée ces derniers jours par des attaques meurtrières des Houthis pro-iraniens.

« La zone est sous la menace d’une attaque aérienne hostile. Veuillez garder votre calme, rester à l’intérieur ou dans un endroit sûr, à l’écart des fenêtres et des portes », annonçait le message.