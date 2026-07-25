Mercato : Al Ahly négocie le départ d’Achraf Dari

L’animateur et journaliste égyptien, Khalid El Ghandour, a révélé que les dirigeants d’Al Ahly ont engagé de sérieuses négociations avec le défenseur marocain Achraf Dari, afin de trouver un accord pour mettre fin à leur relation contractuelle lors de ce mercato estival.

Lors de son émission télévisée « Stade Al-Mihwar », El-Ghandour a expliqué que la direction d’Al Ahly a soumis une offre au défenseur marocain comprenant une indemnité d’un million de dollars en échange d’une résiliation de contrat à l’amiable.

Il a précisé que la volonté de la direction est de clore ce dossier de manière courtoise et amicale afin d’satisfaire toutes les parties, sans entrer dans le moindre litige juridique. Il a également souligné que les négociations sont toujours en cours entre les deux camps pour parvenir à un terrain d’entente.

El-Ghandour a ajouté qu’Achraf Dari n’a pas encore donné son accord définitif : il étudie actuellement l’offre transmise en concertation avec son agent, afin d’évaluer les options disponibles avant d’apporter sa réponse officielle et finale à la direction d’Al Ahly dans les prochains jours.