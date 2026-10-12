OM : Amine Harit signe un retour décisif

Par LeSiteinfo avec MAP

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille, Bruno Genesio, a salué lundi le « retour en force » de l’international marocain Amine Harit, au lendemain de la victoire du club phocéen contre Troyes en clôture de la 6e journée de Ligue 1.

« Il était l’auteur d’un très bon début de saison et il a beaucoup apporté dans l’effectif. Hier, il est en quelque sorte récompensé de ses efforts », a déclaré le technicien français en conférence de presse.

Il a insisté sur « l’apport soutenu dans le jeu et l’état d’esprit » du milieu offensif ainsi que sur l’importance de maintenir cette prestation à l’avenir, au regard des échéances à la fois nationales et continentales.

Titulaire contre Troyes, Harit a trouvé le chemin des filets pour la première fois cette saison avec l’Olympique de Marseille, signant un but décisif à la 50e minute. Au retour des vestiaires au stade de l’Aube après une première période verrouillée, le joueur marocain a finalement libéré les siens en reprenant un centre d’Emerson Palmieri au second poteau.

« Alors qu’il ressemblait d’abord à une solution par défaut, le Marocain Amine Harit a relancé son histoire marseillaise et il a inscrit dimanche un but crucial à Troyes », écrit le journal sportif « L’Equipe », soulignant que le milieu axial, décisif, a sorti l’OM de son impasse.

Cité par le quotidien, le joueur s’est dit soucieux « d’apporter tout son savoir-faire, son potentiel et sa connaissance du championnat au service du club phocéen et de ses jeunes recrues ».

Arrivé à Marseille en 2021, Harit a disputé 114 rencontres sous les couleurs olympiennes, toutes compétitions confondues, pour 12 buts et 25 passes décisives. Il a été prêté à Basaksehir (Turquie) la saison passée où il a disputé 26 matchs pour deux buts et quatre passes décisives.

Après sa victoire dimanche soir, l’OM remonte à la 13e place du championnat avec six points, tandis que les Troyens enchaînent une quatrième défaite de rang et reculent à la 17e place avec seulement quatre unités.

S.L.