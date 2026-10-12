Sport

Botola: le programme de la 4e journée

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)12 octobre 2026 - 12:23
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici le programme de la quatrième journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football :

• Lundi 12 octobre :

(20h00) Hassania Agadir – AS FAR

• Mardi 13 octobre :

(18h00) Renaissance Berkane – Renaissance Zemamra

(20h00) FUS Rabat – Raja Casablanca

• Mercredi 14 octobre :

(20h00) Ittihad Tanger – Maghreb Fès

• Samedi 17 octobre :

(18h00) COD Meknès – Union Touarga

(20h00) Difaâ El Jadida – Moghreb Tétouan

• Dimanche 18 octobre :

(18h00) Wydad Témara – Kawkab Marrakech

(20h00) Wydad Casablanca – Amal Tiznit

S.L.

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