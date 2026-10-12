Sport
Botola: le programme de la 4e journée
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici le programme de la quatrième journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football :
• Lundi 12 octobre :
(20h00) Hassania Agadir – AS FAR
• Mardi 13 octobre :
(18h00) Renaissance Berkane – Renaissance Zemamra
(20h00) FUS Rabat – Raja Casablanca
• Mercredi 14 octobre :
(20h00) Ittihad Tanger – Maghreb Fès
• Samedi 17 octobre :
(18h00) COD Meknès – Union Touarga
(20h00) Difaâ El Jadida – Moghreb Tétouan
• Dimanche 18 octobre :
(18h00) Wydad Témara – Kawkab Marrakech
(20h00) Wydad Casablanca – Amal Tiznit
S.L.
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