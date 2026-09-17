Coup de tonnerre au MAS: le président Bouzoubaa démissionne

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Le Maghreb de Fès a annoncé de nouveaux changements au niveau de la gestion du club, à l’issue d’une réunion ayant réuni la direction de l’équipe et le Conseil des sages, en présence de plusieurs responsables.

Lors de cette réunion, Mohamed Bouzoubaa a annoncé sa décision de démissionner de la présidence de l’association sportive du Maghreb de Fès, invoquant des raisons personnelles.

Bouzoubaa a toutefois précisé que son départ de la présidence ne signifiait pas qu’il s’éloignerait du club, soulignant qu’il resterait le principal investisseur de la société sportive. De son côté, le Conseil des sages du Maghreb de Fès a proposé de le nommer président du Conseil, en reconnaissance de son rôle et afin de continuer à bénéficier de son expérience au sein du club.

Il a également exprimé sa confiance en Omar Bennis, président de la société sportive, ainsi qu’aux autres membres du bureau, pour poursuivre la mise en œuvre du projet du club et atteindre ses objectifs au cours de la prochaine phase.