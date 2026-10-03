Botola: le Hassania Agadir battu par le Maghreb Fès (1-2)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Hassania Agadir, qui recevait à Mohammedia, a été battu par le Maghreb Fès sur le score de 2 buts à 1, en match de la 2è journée de la Botola Pro D1 « Inwi », disputé samedi au stade El Bachir.

Les but des visiteurs ont été l’œuvre de Anas El Mahraoui (27e) et de Tshegofatso Mabasa (39e, s.p), avant que Imad Riahi ne réduise l’écart du point de penalty (56e).

Ce deuxième succès consécutif du Maghreb Fès, tenant du titre, lui permet de prendre la 1ère place au classement avec 6 unités, tandis que l’équipe de Souss est 6e (3 pts).