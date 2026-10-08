Ligue 1: Hamza Igamane reprend (enfin) l’entraînement

Par LeSiteinfo avec MAP

L’international marocain Hamza Igamane, sociétaire du LOSC Lille, a repris l’entraînement avec ballon ces derniers jours dans la perspective de son prochain retour à la compétition, indique-t-on auprès du club.

L’attaquant de 24 ans a entamé une nouvelle phase de son programme de réhabilitation en amont de la reprise des séances collectives, après une longue absence due à une grave blessure au genou, précise la même source.

En conférence de presse avant la réception du Havre AC samedi après trois semaines de trêve internationale, l’entraîneur de Lille Davide Ancelotti a fait savoir qu’Igamane et Ethan Mbappé seront forfaits pour ce match en 6e journée de Ligue 1.

Après avoir repris la course en juin dernier, il a multiplié les exercices individuels depuis fin septembre sur les terrains d’entraînement du LOSC, comme l’indique une vidéo diffusée sur le site web du club, signe concret de l’évolution positive de sa récupération.

L’avant-centre marocain entre désormais dans la dernière ligne droite de son protocole de reprise, marquée par sa réintégration progressive aux séances collectives avant un plein retour parmi ses coéquipiers.

À ce stade, aucune date ferme n’a été communiquée sur sa reprise officielle, la priorité étant de respecter chaque étape de la rééducation et d’obtenir le feu vert définitif du staff médical.

En plus des premières journées du championnat, le joueur manque à l’appel la phase régulière de la Ligue des champions, mais une éventuelle qualification de Lille en barrages ou en huitièmes de finale lui ouvrirait la voie à une participation aux phases éliminatoires de la compétition.

L’international marocain s’était rompu le ligament croisé antérieur du genou droit lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations, le 18 janvier dernier au Maroc. Il était entré en jeu à la 98e minute avant de quitter la pelouse à la mi-temps de la prolongation.