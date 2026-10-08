Mohammedia: une caravane médico-psychologique pour une santé mentale accessible à tous

À l’occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, la Ligue des Spécialistes de la Santé Psychique et Mentale (LSSPM) organise, en coordination avec les structures sanitaires locales, sa deuxième caravane médico-psychologique à Mohammedia.

Prévue le vendredi 16 octobre 2026, de 9h à 16h, cette initiative se tiendra au sein des centres de santé de niveau 1 Chabab et Bni Yakhlef. Elle est placée sous le thème « Une santé mentale de proximité, accessible à tous ».

Cette deuxième édition s’inscrit dans la continuité des actions de sensibilisation, de prévention et de promotion de la santé mentale menées par la LSSPM. Elle vise notamment à rapprocher les professionnels de la santé psychique des citoyens et à faciliter l’accès à l’écoute, à l’évaluation, à l’information et à l’orientation.

Des consultations gratuites

La caravane proposera gratuitement plusieurs services aux bénéficiaires. Des consultations psychologiques seront ainsi organisées, comprenant des séances d’écoute, d’évaluation, de conseil et d’orientation.

Des consultations psychiatriques seront également assurées afin de permettre une évaluation, un avis spécialisé et, lorsque cela est nécessaire, une orientation adaptée.

En parallèle, des ateliers de sensibilisation consacrés à la santé mentale, au bien-être et au développement des compétences psychosociales seront proposés, ainsi que des actions d’information et de prévention.

Une action axée sur la prévention et la déstigmatisation

Au-delà de l’accès ponctuel aux consultations, cette caravane poursuit plusieurs objectifs, notamment favoriser le repérage précoce des difficultés psychologiques, offrir un espace d’écoute et de soutien, améliorer l’information du public et contribuer à la déstigmatisation des troubles psychiques.

L’initiative vise également à faciliter l’orientation des personnes nécessitant une prise en charge ou un suivi spécialisé.

Ouverte à toutes et à tous, notamment aux enfants, aux adolescents, aux adultes et aux familles, cette caravane traduit une conception de la santé mentale fondée sur la proximité, l’accessibilité, la prévention et la coopération entre les professionnels, les structures de santé et les acteurs de la société civile.

À travers cette deuxième édition, la LSSPM entend rappeler que la santé mentale constitue une composante essentielle de la santé globale et que son amélioration nécessite des actions de prévention, une meilleure information de la population, une écoute professionnelle accessible ainsi qu’une mobilisation collective durable.

Cette initiative repose sur quatre engagements : écouter, prévenir, accompagner et rapprocher les ressources en santé mentale des communautés.

La LSSPM remercie enfin les structures sanitaires de Mohammedia, les professionnels mobilisés ainsi que l’ensemble des acteurs et partenaires contribuant à la réalisation de cette action de proximité.