IA au Maroc: l’INSA Connect Forum veut passer du potentiel à l’impact

INSA Alumni Maroc réunira, le 15 octobre 2026, à Casablanca, dirigeants, décideurs, chercheurs et experts à l’occasion de l’INSA Connect Forum, placé sous le thème «L’IA au Maroc : du Potentiel à l’Impact».

Organisé en partenariat avec la CGEM, Deloitte et Palo Alto Networks, ce rendez-vous ambitionne de porter le débat sur l’intelligence artificielle au-delà de la seule dimension technologique : comment transformer son potentiel en impact réel pour les entreprises et l’économie marocaine ?

Alors que l’IA s’étend à l’ensemble des fonctions de l’entreprise, la question n’est plus de savoir s’il faut l’adopter, mais comment en tirer une valeur mesurable, à l’échelle et en maîtrisant les risques. C’est tout l’objet du Forum : passer de l’intention à la décision.

« Le réseau INSA a toujours fait le lien entre l’excellence scientifique et la réalité des entreprises. Avec ce Forum, nous mettons cette force au service d’un enjeu décisif pour le Maroc : faire de l’intelligence artificielle un véritable levier de compétitivité », explique Mohamed Bensaid, Président d’INSA Alumni Maroc.

Productivité, modèles économiques, compétences, gouvernance, cybersécurité : l’IA touche désormais toutes les dimensions de l’organisation. Elle engage les comités de direction autant que les équipes techniques. Dirigeants de grandes entreprises marocaines et internationales, entrepreneurs, investisseurs et chercheurs confronteront leurs visions et leurs retours d’expérience afin d’éclairer les arbitrages qui s’imposent aujourd’hui aux entreprises marocaines.

« Les entreprises ont dépassé le stade de la découverte. L’enjeu est désormais d’identifier où l’IA crée réellement de la valeur et comment passer de l’expérimentation au déploiement à l’échelle. L’ambition de ce Forum est d’apporter des clés concrètes pour transformer ce potentiel en impact réel pour nos entreprises et notre économie », souligne Lamia Joundy, Vice-Présidente d’INSA Alumni Maroc.

La matinée sera consacrée aux enjeux stratégiques. Deux keynotes et deux tables rondes de dirigeants aborderont l’IA comme nouvelle frontière de la compétitivité marocaine, puis les conditions du passage de l’expérimentation à la transformation : leadership, organisation, compétences et passage à l’échelle. Deloitte y présentera les enseignements de son étude internationale « The State of AI in the Enterprise: The Untapped Edge ».

L’après-midi, résolument opérationnel, s’articulera autour de trois sessions : la cybersécurité à l’ère de l’IA ; les agents IA, du gain individuel à la performance collective ; la construction d’une feuille de route IA pour prioriser, gouverner et déployer.

« Nous avons construit un programme qui s’adresse aux décideurs. La technologie y est un point de départ, pas une fin : ce qui nous intéresse, c’est ce qu’elle change pour la stratégie, l’organisation et les femmes et les hommes de l’entreprise », précise Youssef Harouchi, responsable du programme scientifique de l’INSA Connect Forum.

Partenaire de l’INSA Connect Forum, Deloitte apportera son regard sur l’adoption de l’IA en entreprise et sur la cybersécurité, devenue une condition de son déploiement à grande échelle. Au Maroc, le cabinet s’appuie notamment sur l’expertise de Deloitte Morocco Cyber Center.

« Il n’y aura pas d’IA à l’échelle sans confiance. Ancré au Maroc et ouvert sur l’Europe, le réseau INSA réunit précisément les talents capables de concilier innovation et cybersécurité, et d’en faire un avantage compétitif pour nos entreprises », déclare Imade Elbaraka, Associé, Managing Partner Cybersécurité, Deloitte France & Afrique francophone.

Au-delà du 15 octobre, l’INSA Connect Forum a vocation à s’installer durablement comme un lieu de réflexion, de partage d’expériences et de mise en relation au service des grandes transformations du Maroc.

À propos d’INSA Alumni Maroc et du Groupe INSA

Créée en 1970 par Abid Heddoun, INSA Alumni Maroc rassemble aujourd’hui plus de 1 900 ingénieurs INSA marocains dans le monde. L’association anime cette communauté, favorise les passerelles entre générations et expertises et mobilise son réseau autour des grandes transformations économiques, technologiques et sociétales du Royaume.

INSA Alumni Maroc s’inscrit dans l’écosystème du Groupe INSA, premier groupe français d’écoles d’ingénieurs publiques. Le Groupe réunit 7 INSA en France, compte près de 105 000 alumni dans le monde, 20 000 étudiants tous cursus confondus et forme chaque année environ 3 500 ingénieurs. Son rayonnement international repose notamment sur 340 établissements partenaires et une communauté étudiante représentant 115 nationalités.

La recherche constitue également l’un des piliers du modèle INSA : le Groupe s’appuie sur 58 laboratoires de recherche, plus de 1 200 chercheurs et enseignants-chercheurs permanents et plus de 1 400 doctorants. Il consacre 62 millions d’euros à ses activités de recherche et compte 19 chaires de recherche et 19 laboratoires communs avec des entreprises.

Cette double culture – excellence scientifique et proximité avec le monde économique – donne tout son sens à l’INSA Connect Forum : créer un espace où dirigeants, ingénieurs, chercheurs, experts et acteurs institutionnels confrontent leurs expériences autour des grandes transformations stratégiques du Maroc.