Maroc
Bourse de Casablanca: les tops et les flops à la mi-séance
Voici les meilleures et les plus mauvaises performances des valeurs cotées à la Bourse de Casablanca à la mi-séance de jeudi.
Plus fortes hausses :
– Zellidja S.A (+9,97% à 257,45 DH)
– Lesieur Cristal (+3,24% à 299,4 DH)
– TotalEnergies Marketing Maroc (+3,09% à 1.369 DH)
– Aradei Capital (+2,69% à 436,65 DH)
– Sothema (+1,88% à 320 DH)
Plus fortes baisses :
– IB Maroc.com (-7,24% à 50 DH)
– Stokvis Nord Afrique (-2,85% à 49,5 DH)
– Minière Touissit (-2,82% à 4.169 DH)
– Disty Technologies (-2,29% à 342 DH)
– SNEP (-1,94% à 293 DH).