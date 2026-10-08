Maroc

Bourse de Casablanca: les tops et les flops à la mi-séance

Rédaction M8 octobre 2026 - 13:00

Voici les meilleures et les plus mauvaises performances des valeurs cotées à la Bourse de Casablanca à la mi-séance de jeudi.

Plus fortes hausses :

– Zellidja S.A (+9,97% à 257,45 DH)

– Lesieur Cristal (+3,24% à 299,4 DH)

– TotalEnergies Marketing Maroc (+3,09% à 1.369 DH)

– Aradei Capital (+2,69% à 436,65 DH)

– Sothema (+1,88% à 320 DH)

Plus fortes baisses :

– IB Maroc.com (-7,24% à 50 DH)

– Stokvis Nord Afrique (-2,85% à 49,5 DH)

– Minière Touissit (-2,82% à 4.169 DH)

– Disty Technologies (-2,29% à 342 DH)

– SNEP (-1,94% à 293 DH).

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