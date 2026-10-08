Deux jumelles marocaines siamoises séparées avec succès après 6 heures d’opération

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Une nouvelle prouesse médicale a été réalisée jeudi en Arabie saoudite avec la séparation réussie de deux jumelles marocaines siamoises, Sajda et Doha.

L’intervention, menée par une équipe médicale et chirurgicale spécialisée du Programme saoudien de séparation des jumeaux siamois, s’est déroulée à l’hôpital spécialisé pour enfants Roi Abdallah, à Riyad.

L’opération a duré six heures et s’est déroulée en six étapes, a annoncé le Dr Abdallah ben Abdelaziz Al-Rabia, conseiller à la Cour royale saoudienne, superviseur général du Centre Roi Salmane pour les secours et l’action humanitaire et chef de l’équipe médicale et chirurgicale du programme.

« Grâce à Dieu, puis aux efforts de mes collègues membres de l’équipe médicale et chirurgicale, la séparation des jumelles marocaines Sajda et Doha a été réalisée avec succès après six heures et en six étapes », a-t-il déclaré, cité par l’Agence de presse saoudienne (SPA).

L’intervention a mobilisé 23 consultants, spécialistes, cadres infirmiers et techniciens issus de plusieurs disciplines, notamment l’anesthésie, la chirurgie pédiatrique et la chirurgie plastique, ainsi que d’autres spécialités médicales complémentaires. Cette mobilisation avait pour objectif d’assurer un maximum de précision et de sécurité à chaque étape de l’opération.

Une intervention particulièrement complexe

Les deux jumelles étaient reliées au niveau du thorax et de l’abdomen. Elles partageaient notamment des membranes du cœur, ainsi que le foie et les intestins, rendant leur séparation particulièrement délicate.

Selon le Dr Al-Rabia, cette intervention constitue la quatrième opération de séparation de jumeaux siamois marocains réalisée dans le cadre du programme saoudien. Elle porte à 73 le nombre total d’opérations de séparation menées par ce programme depuis sa création, il y a plus de 35 ans.

Au fil de son histoire, le Programme saoudien de séparation des jumeaux siamois a étudié 159 cas provenant de 28 pays à travers le monde, témoignant de l’ampleur de son expérience dans la prise en charge de ces situations médicales complexes.

La réussite de l’intervention a également suscité la reconnaissance de la famille des deux jumelles. Leurs proches ont exprimé leur gratitude pour la qualité des soins prodigués à Sajda et Doha et salué les efforts considérables déployés par l’équipe médicale pour mener à bien cette opération.