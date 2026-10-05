Hamza Igamane bientôt de retour ?

Hamza Igamane a suscité l’enthousiasme des supporters en partageant sur son compte Instagram une photo de lui, portant un maillot du LOSC.

Publiée en story, l’image montre l’attaquant marocain à l’entraînement. La chanson qui l’accompagne laisse entendre que son retour sur les terrains pourrait être proche, après une longue absence.

Igamane pourrait ainsi retrouver prochainement la compétition avec Lille, puis prétendre à un retour en sélection marocaine, à condition de retrouver son niveau et de convaincre le sélectionneur national, Mohamed Ouahbi.

Rappelons que l’attaquant avait été victime d’une blessure au ligament croisé lors de la finale de la CAN 2025, entre le Maroc et le Sénégal, en janvier dernier.

H.M.