Rabat: des bibliothèques de proximité s’installent dans les stations de tramway

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Trois bibliothèques de proximité ont été inaugurées dans des stations du tramway de Rabat, dans le cadre du programme « Rabat, Capitale mondiale du livre 2026 ».

Cette initiative vise à promouvoir la lecture et à faciliter l’accès aux livres au plus grand nombre, en les intégrant directement dans les espaces du quotidien des usagers du tramway.

Les premières bibliothèques ont été installées notamment aux stations Place du Golan, Nations Unies et Al Irfane.

À travers ce projet, les usagers sont invités à découvrir et à consulter des ouvrages lors de leurs déplacements, contribuant ainsi à rapprocher le livre des citoyens et à encourager la lecture dans les espaces publics.

L’initiative devrait progressivement être étendue à l’ensemble des stations du tramway de Rabat.