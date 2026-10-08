Royal Air Maroc signe une convention de partenariat avec Boeing

Par LeSiteinfo avec MAP

Une convention de partenariat a été signée, jeudi, entre la Royal Air Maroc (RAM) et le constructeur aéronautique américain Boeing, en marge de la 8e édition de Marrakech Airshow, qui se tient du 07 au 10 octobre, à la Base aérienne des Forces Armées Royales à Marrakech.

Signée par le président régional de Boeing, chargé du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, Fahad Al Mheiri, et Naoual Ait Hammou, directrice du pôle exploitation aérienne de la RAM, cette convention porte sur le renouvellement des cabines de sept avions de type B787-8 acquis par la compagnie nationale à l’état neuf entre 2015 et 2018.

Cette opération vise à mettre à niveau les espaces intérieurs de ces appareils afin d’améliorer davantage les conditions de voyage à bord de ces machines, tout en les alignant sur les standards de confort élevés qui caractérisent les appareils long-courriers récemment intégrés à la flotte de la compagnie.

Ces sept appareils font partie de la flotte long-courrier de la RAM, qui compte six autres appareils de type Boeing 787-9. Cette flotte long-courrier assure les liaisons aériennes sur de longues distances, reliant le hub de la compagnie à Casablanca aux destinations lointaines et aux grandes métropoles internationales, notamment en Amérique du Nord, comme Los Angeles et New York, en Amérique du Sud, comme São Paulo, ainsi qu’en Asie, à Pékin.

Les appareils de type B787-8 disposent d’une capacité de 274 sièges, tandis que les B787-9 offrent une capacité supérieure, dépassant les 300 sièges. Au total, la flotte long-courrier de la compagnie est composée de 12 appareils.

Dans une déclaration à la presse, Mme Ait Hammou a indiqué que le programme de renouvellement des cabines des avions de la compagnie vise à améliorer l’expérience des clients et à permettre d’aligner ces cabines sur le niveau de confort et de qualité des appareils récemment acquis et en cours d’acquisition.

Elle a rappelé que la compagnie nationale a renforcé sa flotte dans le cadre de son plan de développement, portant celle-ci à 71 appareils, un record historique jamais atteint auparavant par la compagnie, précisant qu’à la fin 2026, la flotte devra compter 73 appareils.

La RAM dispose d’une stratégie intégrée à l’horizon 2037, qui doit permettre de renforcer la flotte de la compagnie nationale et de la porter à 200 avions, tous neufs et dotés de cabines de haute qualité, a poursuivi Mme Ait Hammou.

Dans une déclaration similaire, M. Al Mheiri a tenu à rappeler que Boeing et la RAM entretiennent un partenariat depuis plus de 70 ans, relevant dans ce cadre, la satisfaction de la compagnie nationale à l’égard des appareils du constructeur américain.

Boeing s’apprête à lancer une opération de rénovation des intérieurs des avions de la RAM, dans le cadre des préparatifs pour la prochaine Coupe du Monde, a-t-il noté, faisant savoir que cette opération a pour objectif d’offrir aux clients de la compagnie une expérience optimale.

Dans ce contexte, il a réaffirmé la volonté de Boeing de poursuivre sa collaboration avec la RAM au cours des prochaines années, mettant ainsi en avant la solidité et la pérennité du partenariat entre les deux groupes.

Par ailleurs, M. Al Mheiri a exprimé la fierté du Groupe de prendre part à la 8e édition du Marrakech Airshow, en tant qu’exposant.

A travers cette convention, la RAM ambitionne de poursuivre ses efforts visant à améliorer l’expérience de voyage de ses passagers et à accompagner l’évolution de ses besoins à l’approche des prochaines échéances internationales, en particulier l’accueil par le Maroc de la Coupe du monde 2030.