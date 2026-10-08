Alerte météo : 23 provinces du Maroc en vigilance orange ce jeudi

Des averses orageuses accompagnées de grêle et de fortes rafales de vent sont attendues ce jeudi dans plusieurs provinces du Maroc, selon la Direction générale de la météorologie (DGM), qui a placé les zones concernées en vigilance orange.

Les précipitations, estimées entre 20 et 30 mm, sont prévues de 12h à 23h dans plusieurs régions du Royaume.

Sont notamment concernés les provinces de Taza, Figuig, Youssoufia, Ouarzazate, Driouch, Al Haouz, Tata, Boulemane, Midelt, Errachidia, Khouribga, El Kelâa des Sraghna, Marrakech, Rehamna, Béni Mellal, Azilal, Chichaoua, Zagora, Tinghir, Taroudant, Fquih Ben Salah, Nador et Guercif.

La DGM appelle ainsi à la vigilance face à ces conditions météorologiques instables, notamment en raison du risque de grêle et de rafales de vent pouvant accompagner les orages.