Ayyoub Bouaddi à Manchester City : le président de Lille met les choses au clair

Olivier Létang, président du LOSC Lille, a réagi fermement aux rumeurs faisant état d’un possible transfert de la pépite marocaine Ayyoub Bouaddi à Manchester City. Le dirigeant français a catégoriquement démenti l’existence d’un accord imminent entre les deux clubs, tout en reconnaissant qu’il serait difficile de refuser une offre exceptionnelle, voire historique.

Lors d’une conférence de presse organisée vendredi soir pour présenter la nouvelle recrue Tanguy Nianzou et annoncer la prolongation de contrat de Nabil Bentaleb, Létang a mis fin aux spéculations entourant l’avenir de son jeune joueur, rapporte la chaîne française RMC Sport.

« La situation d’Ayyoub est exactement celle que j’ai décrite précédemment, rien n’a changé », a déclaré Létang d’un ton ferme, avant de préciser : « Je le répète depuis plusieurs semaines, aucun club intéressé n’a trouvé d’accord définitif avec nous. Il est d’ailleurs assez surprenant de voir certaines rumeurs circuler au sujet d’un échange avec un club qui joue en bleu ciel », faisant clairement référence à Manchester City.

Le président lillois a poursuivi : « Non, c’est totalement faux ! Il y a effectivement un intérêt de la part de très grands clubs et, comme je l’ai déjà indiqué, ils sont peu nombreux à pouvoir s’offrir Ayyoub aujourd’hui. Mais il n’y a pas d’autre évolution à signaler. »

Malgré le démenti de ces rumeurs, Létang a reconnu que le LOSC avait reçu des offres concrètes de la part de grands clubs européens pour le jeune milieu de terrain de 18 ans, tout en précisant qu’elles n’étaient pas à la hauteur des attentes du club nordiste.

« Oui, nous avons reçu des offres concrètes, mais elles n’étaient pas satisfaisantes, car Ayyoub est un joueur extrêmement important pour nous », a-t-il affirmé.

Le dirigeant lillois a insisté sur le fait que « la seule vérité aujourd’hui, c’est qu’Ayyoub Bouaddi est un joueur du LOSC à 100 % », affichant ainsi sa détermination à conserver son jeune talent, qui pourrait disputer la prochaine Ligue des champions avec Lille sous les ordres du nouvel entraîneur, Davide Ancelotti.

Létang a également écarté catégoriquement l’hypothèse d’un départ de Bouaddi sous la forme d’un prêt, en cas de transfert, précisant que deux scénarios seulement étaient envisageables : un transfert définitif ou un maintien du joueur au LOSC.

Dans un rare moment de franchise, le président lillois n’a toutefois pas exclu la possibilité de vendre Bouaddi si une offre exceptionnelle venait à être formulée, malgré la situation financière relativement stable du club après avoir surmonté la crise liée aux droits TV du championnat français et les dettes laissées par l’ancien président Gérard Lopez.

Interrogé sur la possibilité d’un transfert dépassant les 100 millions d’euros, Létang a répondu : « Il faut être réaliste. Il y a des montants qu’il serait d’abord regrettable de ne pas anticiper et, ensuite, de ne pas accepter lorsqu’ils se présentent. »

Il a ajouté : « Dans un transfert, il y a trois parties : les deux clubs et le joueur. Les souhaits du joueur comptent également. »

Le président du LOSC a finalement conclu : « Ce sont donc des discussions qui doivent rester confidentielles entre Ayyoub et moi. Il n’est pas nécessaire d’en parler publiquement ici. »