Ligue des Champions : blessé au genou, Igamane ne jouera pas la phase régulière avec Lille

Par LeSiteinfo avec MAP

L’international marocain Hamza Igamane, toujours convalescent suite à une rupture des ligaments contractée en début d’année, ne disputera pas avec Lille la phase régulière de la Ligue des champions, a-t-on indiqué auprès du club.

Le forfait de l’avant-centre marocain de 23 ans a été confirmé par l’entraîneur du LOSC Lille, Davide Ancelotti, lors d’un point de presse à la veille du premier match de l’équipe prévu mardi soir contre le Real Bétis.

Cette absence sera en tout cas comblée par l’attaquant français expérimenté, Olivier Giroud, de retour à son meilleur niveau en ce début de championnat. En trois journées, le club nordique a récolté sept points sur les neuf possibles avec notamment deux victoires face à Toulouse et Angers.

Devant les médias, Ancelloti a appelé à « se méfier de l’équipe espagnole, dont les joueurs ont accumulé beaucoup d’expérience dans les compétitions européennes ». « Beaucoup d’entre eux ont déjà gagné la Ligue des champions. Le Betis est une équipe organisée, toujours très compliquée à jouer et disposant d’une bonne organisation défensive », a-t-il dit.

Une qualification des coéquipiers d’Igamane en barrages ou en huitièmes de finale de la Ligue des champions lui ouvrirait la voie à une participation avec les Dogues aux phases éliminatoires de la compétition.

L’international marocain s’était rompu le ligament croisé antérieur du genou droit lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations, le 18 janvier dernier au Maroc. Il était entré en jeu à la 98e minute avant de quitter la pelouse à la mi-temps de la prolongation.

Le joueur était déjà diminué physiquement bien avant le début de la compétition africaine, en raison d’une blessure aux adducteurs lors de la 15e journée de Ligue 1, en décembre 2025 avec Lille.