Adieux de Messi à l’Argentine : revivez une soirée riche en émotions (VIDEO)

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Par LeSiteinfo avec MAP

Lionel Messi a fait mardi ses adieux à la sélection argentine sur une victoire 3-0 face au Bénin en amical, au terme d’une soirée chargée d’émotion au stade Monumental de Buenos Aires, où le capitaine de l’Albiceleste a ponctué sa dernière apparition d’un ultime but.

Longtemps tenue en échec, l’Argentine, vice-championne du monde, a fini par faire la différence après la pause, par le biais de Nicolás Otamendi qui a ouvert le score à la 48e minute, avant que Nico Paz ne double la mise à la 61e.

Messi a ensuite transformé un penalty à la 70e minute, déclenchant une nouvelle ovation des quelque 85.000 spectateurs venus assister à son dernier rendez-vous sous le maillot national.

Mais, mardi soir, le football a rapidement cédé le premier rôle à l’hommage. À la 10e minute, le jeu s’est interrompu quelques instants et le Monumental s’est levé comme un seul homme pour acclamer son numéro 10, dans l’un des temps forts d’une soirée pensée de bout en bout autour de ses adieux.

L’émotion avait déjà gagné Messi avant même le coup d’envoi, notamment au moment de l’hymne national, avant de l’accompagner tout au long d’une rencontre où chaque prise de balle, chaque geste et chaque apparition sur les écrans géants ont été salués par les tribunes.

La fête s’est prolongée après le coup de sifflet final, avec un spectacle de drones qui a illuminé le ciel du Monumental, dessinant plusieurs figures et messages en hommage au capitaine, dont « Gracias Argentina » et « Gracias Leo », comme un dernier échange entre Messi et le public qui l’a accompagné pendant plus de deux décennies.

À 39 ans, le natif de Rosario quitte ainsi l’Albiceleste après 208 sélections et 126 buts, deux records absolus avec l’Argentine. Il referme également sa carrière internationale avec le statut de meilleur passeur de l’histoire de la sélection.

Des chiffres qui racontent une longévité exceptionnelle, mais seulement une partie de son histoire avec l’Argentine. Après des années marquées par plusieurs finales perdues, Messi a fini par conduire l’Albiceleste vers une période de conquêtes, avec la Copa América 2021, la Finalissima 2022, le titre mondial au Qatar la même année et une nouvelle Copa América en 2024.

Son parcours en sélection, entamé en août 2005, aura ainsi traversé plus de vingt ans, six Coupes du monde et plusieurs générations de joueurs, jusqu’à cette dernière soirée au Monumental.

Une soirée à son image : un but pour refermer le chapitre sportif, une longue ovation pour mesurer le chemin parcouru et, dans le ciel de Buenos Aires, les derniers messages d’un stade venu dire adieu au meilleur buteur et au joueur le plus capé de l’histoire de la sélection argentine.