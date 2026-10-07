Ligue 1: Le PSG décidera prochainement de son futur stade

Le Paris Saint-Germain décidera de son futur stade dans les prochaines semaines, tout en accordant la priorité au projet d’agrandissement du Parc des Princes pour atteindre 70.000 places, rapporte le quotidien sportif « L’Equipe ».

L’extension du stade historique de la capitale fait partie des trois options examinées par le club lors de ses réunions avec les parties prenantes, aux côtés d’un nouveau projet à Poissy ou à Massy, en région parisienne, précise le journal.

D’après L’Equipe, le PSG dans sa quête d’agrandissement du Parc des Princes, doit aussi faire face à la récalcitrance de la fille de son architecte, Sophie Taillibert, qui insiste sur « la préservation de l’œuvre édifiée par son père ».

« Mon opposition n’est pas un caprice. En ma qualité de gardienne de l’œuvre de mon père, moralement je me dois d’être cohérente et de respecter ses décisions concernant son œuvre », a-t-elle affirmé dans des déclarations à la presse.

Le club de la capitale, rappelle le journal sportif, « se trouve dans l’obligation légale de la consulter et d’obtenir son accord préalable avant de se lancer dans les travaux d’extension ». « Bien qu’aucun accord n’ait encore été trouvé jusqu’aujourd’hui, elle souhaite prendre son temps et estime que les discussions avancent progressivement », ajoute le média, relevant qu’en l’absence d’un accord, le litige pourrait se poursuivre devant la justice.

Ce dossier sera à l’ordre du jour de la deuxième réunion du comité de pilotage prévue le 16 octobre courant en présence des divers acteurs concernés, pour tenter de parvenir à un compromis sur l’avenir du stade.

Les études techniques relatives au projet présenté par le PSG visent, notamment, une capacité maximale de 70.000 places ainsi que le rapatriement des locaux du club sur place et la réalisation d’un musée et de boutiques.