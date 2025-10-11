Fermeture du complexe Mohammed V: la Sonarges s’explique

Le complexe Mohammed V à Casablanca fermera à nouveau ses portes à partir de mercredi prochain, en raison de travaux d’entretien de la pelouse.

La Société nationale de réalisation et de gestion des installations sportives (Sonarges) a confirmé à Le Site info que cette fermeture est principalement liée aux travaux saisonniers nécessaires pour remplacer la pelouse.

La pelouse actuelle en “Bermuda”, adaptée aux fortes chaleurs, a atteint sa limite d’utilisation avec l’arrivée de l’automne et le changement climatique. Elle sera donc remplacée par du “Ray Grass”, mieux adapté aux saisons automnale et hivernale.

L’opération de maintenance et de pousse de la nouvelle pelouse devrait durer environ six semaines. Le stade sera ensuite remis à Confédération africaine de football (CAF), qui prend le contrôle des infrastructures un mois avant le coup d’envoi de Coupe d’Afrique des nations de football 2025.

La Sonarges précise également que la fermeture a été retardée afin de permettre au Wydad et au Raja d’y disputer leurs rencontres. Les travaux ont déjà commencé dans d’autres stades, notamment à Marrakech, à Fès et à Agadir. Et d’ajouter que la priorité est de livrer les stades dans un état irréprochable pour accueillir la CAN 2025, que le Maroc ambitionne de rendre la meilleure édition de l’histoire.

Aucune date précise n’a été annoncée pour la réouverture du stade Mohammed V après la compétition. En attendant, le Wydad et le Raja disputeront leurs matchs au stade Larbi Zaouli, comme la saison dernière — une situation qui impacte fortement les recettes de billetterie et entraîne des pertes financières importantes pour les deux clubs casablancais.

