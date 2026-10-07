Casablanca: nouvelle flambée du prix des œufs

Le prix des œufs repart à la hausse dans plusieurs marchés de Casablanca, suscitant l’inquiétude et le mécontentement des consommateurs. Produit de base largement présent dans les habitudes alimentaires des ménages marocains, l’œuf connaît ainsi une nouvelle augmentation après une période de relative stabilité.

Selon les constatations effectuées par le Site Info dans plusieurs marchés de la capitale économique, notamment dans les quartiers populaires, le prix de l’œuf a atteint 1 dirham l’unité, contre 70 à 75 centimes il y a encore quelques jours.

Cette nouvelle hausse intervient dans un contexte marqué par une pression persistante sur le pouvoir d’achat des ménages. Plusieurs consommateurs rencontrés sur place ont fait part de leur mécontentement, estimant que la multiplication des hausses concernant les produits de première nécessité pèse de plus en plus lourdement sur les budgets des familles, particulièrement celles disposant de revenus modestes.

Face à cette situation, des citoyens appellent à un renforcement du contrôle des prix dans les marchés et à la lutte contre toute augmentation qu’ils jugent injustifiée.

Du côté des professionnels, cette hausse serait principalement liée à la baisse de l’offre. Dans une précédente déclaration à « Site Info », Youssef Alaoui, président de la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole, avait expliqué que l’augmentation des prix des œufs était essentiellement due au recul de la production par rapport aux périodes précédentes.

Selon lui, plusieurs producteurs ont été contraints de réduire leur activité après avoir subi des pertes successives, notamment en raison de l’augmentation des coûts de production et de la baisse des prix de vente enregistrée auparavant.

Cette réduction de l’activité de certains éleveurs aurait ainsi contribué à la diminution de l’offre disponible sur le marché, favorisant la remontée des prix observée actuellement dans plusieurs points de vente de Casablanca.