Décès de Mohamed Mahfoud, figure historique du PPS à Tétouan

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Le Parti du progrès et du socialisme (PPS) a annoncé, mercredi, le décès de Mohamed Mahfoud, l’un de ses doyens et figures emblématiques de l’action militante dans la province de Tétouan.

À travers un communiqué de condoléances, le parti a salué la mémoire d’un militant ayant consacré une grande partie de sa vie à l’action politique et associative, ainsi qu’à la défense des causes nationales et sociales.

Mohamed Mahfoud faisait partie de la première génération de militants engagés dans l’action politique et populaire au sein de la commune de Sahtriyine, dans la province de Tétouan. Cette commune a constitué, au fil des années, l’un des bastions militants du PPS dans la région.

Issu du milieu agricole, le défunt avait également œuvré à l’encadrement des agriculteurs et à la défense de leurs droits. Il avait parallèlement contribué à faire connaître les principes du parti ainsi que ses orientations démocratiques et progressistes auprès de la population locale.

Le PPS décrit Mohamed Mahfoud comme un militant autodidacte, profondément attaché aux valeurs et aux principes du parti, ainsi qu’aux valeurs nationales et humaines. Il est resté fidèle à son engagement et à son projet de société jusqu’aux dernières étapes de sa vie.

Le Bureau politique du Parti du progrès et du socialisme, dirigé par son secrétaire général, a présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt, à ses proches ainsi qu’à sa « famille militante » dans la province de Tétouan, exprimant sa solidarité avec l’ensemble de ses compagnons de lutte.