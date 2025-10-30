Lions de l’Atlas : le Grand stade de Tanger quasiment prêt pour accueillir les matchs

La Société nationale de réalisation et de gestion des infrastructures sportives (SONARGES) apporte les dernières touches au Grand Stade de Tanger, en prévision des deux matchs de la sélection marocaine face au Mozambique et à l’Ouganda, prévus en novembre prochain.

L’entreprise chargée des travaux a achevé l’extension de la capacité d’accueil du stade, ainsi que la couverture des tribunes. Elle finalise également l’entrée principale des joueurs et d’autres installations annexes.

Il ne reste plus que quelques travaux mineurs à réaliser à l’extérieur, notamment au niveau de la porte principale du stade et de l’accès réservé aux personnalités. Le stade sera donc prêt dans les tout prochains jours.

Le Grand Stade de Tanger accueillera les deux rencontres des Lions de l’Atlas : contre le Mozambique le vendredi 14 novembre, puis face à l’Ouganda le mardi 18 novembre à 20 heures. Ces matchs constitueront les deux dernières étapes de préparation avant la Coupe d’Afrique des Nations, que le Maroc organisera du 21 décembre au 18 janvier.