Le ministère de la Santé adresse un message important aux familles marocaines

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Le ministère de la Santé et de la Protection sociale a appelé, mercredi, les familles à compléter la vaccination de leurs enfants et a confirmé la disponibilité des vaccins inscrits dans le cadre du Programme national d’immunisation (PNI).

Dans un communiqué, le ministère a exhorté les familles à vérifier que leurs enfants ont bien reçu l’ensemble des doses prévues par le calendrier national de vaccination et à se rendre, si nécessaire, au centre de santé le plus proche pour bénéficier des vaccins requis, conformément aux recommandations et directives en vigueur.

Cet appel s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par le ministère en vue de renforcer la prévention contre les maladies et de protéger la santé des enfants, a précisé la même source.

Après avoir confirmé la disponibilité, en quantités suffisantes, des vaccins inscrits dans le Programme national d’immunisation pour répondre aux besoins enregistrés, le ministère a souligné qu’il veille à la gestion de leur distribution vers les dépôts régionaux et centres de santé selon les besoins, afin d’en garantir la disponibilité en continu, tout en rappelant que ces vaccins sont administrés gratuitement dans le cadre du PNI.

La vaccination représente l’un des moyens les plus efficaces de prévention contre les maladies, a rappelé le ministère, notant que la réapparition de cas de certaines maladies évitables par la vaccination est liée notamment au recul de la couverture vaccinale, aussi bien au niveau national qu’international.

Le ministère a renouvelé ainsi son appel à toutes les familles afin qu’elles respectent le calendrier national de vaccination, vérifient le statut vaccinal de leurs enfants et complètent, le cas échéant, les doses manquantes, afin de contribuer à leur protection et au renforcement de la prévention individuelle et collective.