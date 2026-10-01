À un an de la fin de son contrat, Mehdi Lahrar au centre des discussions au Raja

La commission sportive du Raja de Casablanca est appelée à trancher l’un des dossiers importants concernant l’équipe première, à savoir la situation et l’avenir du gardien Mehdi Lahrar au sein du club.

Selon des informations obtenues par « Site Info », certains adhérents du Raja ont fait part à plusieurs responsables de la nécessité d’insister auprès du directeur sportif, Matthias Rogier, afin qu’il se penche sur le dossier de Mehdi Lahrar.

Ces adhérents ne comprendraient pas que le contrat du gardien arrive à son terme sans qu’un renouvellement ne soit envisagé, estimant que Mehdi Lahrar figure parmi les meilleurs gardiens du championnat marocain et constitue l’un des joueurs importants de l’équipe.

Le contrat de Mehdi Lahrar avec le Raja expire à l’été 2027. Sa valeur marchande est estimée à un million d’euros, soit plus d’un milliard de centimes.