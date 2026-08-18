Botola à 20 équipes : plusieurs clubs disent non

Sept clubs ont rejeté la proposition visant à porter à 20 le nombre d’équipes de la Botola, lors d’une réunion décisive tenue ce mardi par la Ligue nationale de football professionnel (LNFP), en présence des présidents des clubs de première et de deuxième divisions.

Le Raja, le FUS, le Wydad de Fès et la Jeunesse sportive de Soualem ont rejeté cette proposition. De leur côté, le Wydad, l’AS FAR et le MAS se sont abstenus lors du vote.

Cette position intervient alors que la LNFP envisageait d’élargir la Botola. Le projet s’est toutefois heurté aux réserves de plusieurs clubs, notamment concernant la capacité de la compétition à absorber un calendrier encore plus chargé. La programmation constitue déjà l’un des principaux défis de la Ligue, qui peine à maintenir un calendrier stable avec 16 équipes en raison des nombreux reports et changements de dates.

Les engagements continentaux des clubs, les rassemblements des sélections nationales ainsi que les matchs de la Coupe du Trône compliquent davantage la programmation. Ces contraintes ont ainsi conduit plusieurs formations majeures à s’opposer au passage de la Botola à 20 clubs.

HM.