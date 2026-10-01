Le WAC en négociations avec Jamal Sellami ?

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L’avenir de Paulo Sergio à la tête du Wydad continue d’alimenter les discussions, après les débuts difficiles du club en Botola et les spéculations sur un éventuel changement de staff technique.

Plusieurs médias ont évoqué le nom de Jamal Sellami parmi les candidats susceptibles de succéder au technicien portugais si la direction décidait de s’en séparer. D’ailleurs, les deux parties avaient déjà engagé des discussions par le passé.

Contactée par Le Site info, une source informée dément toutefois toute négociation actuelle entre le Wydad et Sellami. Selon elle, les informations faisant état de démarches du club pour recruter un nouvel entraîneur sont sans fondement.

La même source précise que le président du WAC, Ibrahim El Assri, n’a pris contact avec aucun entraîneur à ce stade.

La direction maintient ainsi sa confiance en Paulo Sergio et lui laisse l’occasion de redresser la situation après la défaite face au Widad Témara.

H.M.