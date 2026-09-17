Jordanie: deux joueurs du Raja et du Wydad retenus par Badou Zaki

L’entraîneur Badou Zaki a décidé de convoquer les joueurs du Raja et du Wydad pour le prochain rassemblement de la sélection jordanienne.

Le sélectionneur de la Jordanie a dévoilé la liste des joueurs retenus pour les deux matchs amicaux face à la Syrie et au Venezuela, dans le cadre des préparatifs en vue de la Coupe d’Asie 2027, prévue au début de l’année prochaine.

La liste comprend notamment les joueurs du Wydad et du Raja, Nizar Al-Rashdan et Mohamed Abou Zreik « Charara ». Leur convocation signifie que les deux joueurs pourraient manquer les rencontres de leurs clubs respectifs en championnat professionnel, si celles-ci sont officiellement programmées la semaine prochaine.

Les deux joueurs quitteront le Maroc dans les prochaines heures à destination de la Jordanie, avec une arrivée prévue samedi. Ils rejoindront ensuite le rassemblement de la sélection jordanienne, qui se prépare à disputer deux rencontres amicales face à la Syrie et au Venezuela, respectivement à la fin du mois et au début du mois prochain.