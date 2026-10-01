La Bourse de Casablanca termine ses échanges en baisse ce jeudi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a clôturé en baisse jeudi, son indice principal, le MASI, cédant 0,87% à 17.579,17 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a reculé de 1,08% à 1.270,22 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a lâché 0,98% à 1.301,98 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, a abandonné 0,64% à 1.717,34 pts.

Sur le plan sectoriel, les indices « Industrie agricole » (-4,2%), « Electricité » (-3,53%) et « Ingénieries et biens d’équipement industriels » (-3,18%) ont accusé les plus fortes baisses.

À l’inverse, les secteurs « Sociétés de placement immobilier » (+2,21%), « Sylviculture et papier » (+1,65%), « Assurances » (+1,01%) ont affiché les plus fortes hausses.

Les échanges ont dépassé 152,47 millions de dirhams (MDH), réalisés sur le marché central et dominés par les transactions sur TGCC (50,68 MDH), Attijariwafa bank (14,06 MDH) et Résidences Dar Saada (8,99 MDH).

Pour sa part, la capitalisation boursière s’est établie à plus de 1.034,25 milliards de dirhams.

Aux valeurs individuelles, les plus forts replis ont été accusés par Stokvis Nord Afrique (-9,98% à 51,31 DH), S.M Monétique (-7,41% à 500 DH), Résidences Dar Saada (-6,43% à 160 DH), Disway (-5,7% à 726,1 DH) et Balima (-5,53% à 188 DH).

Sanlam Maroc (+3,20% à 3.095 DH), Aradei Capital (+2,78% à 440 DH), AtlantaSanad (+1,92% à 122,3 DH), Med Paper (+1,65% à 24,7 DH) et Afric Industries (+1,51% à 333 DH) ont enregistré les plus fortes progressions.

S.L.