Formation du gouvernement : Fatima Ezzahra El Mansouri reçoit une délégation de l’UC

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Secrétaire général de l’Union constitutionnelle (UC), Mohamed Joudar, a affirmé, jeudi à Rabat, que les concertations qu’il a eues avec la Cheffe du gouvernement nommée et chargée de former le nouvel Exécutif, Fatima Ezzahra El Mansouri, ont été l’occasion d’aborder un ensemble de questions fondamentales qui intéressent les Marocains.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de la rencontre qu’il a eue avec El Mansouri, dans le cadre de ses concertations avec les partis politiques en vue de la formation du nouvel Exécutif, Joudar a précisé que ces questions ont porté notamment sur l’emploi, l’éducation, la santé ainsi que le renforcement du pouvoir d’achat.

Il a également indiqué que le Maroc dispose d’une opportunité pour réaliser davantage de prospérité au cours des cinq prochaines années, en alliant l’attention portée aux chantiers sociaux et la réussite des grands rendez-vous et projets internationaux, à même de renforcer le rayonnement du Royaume et d’ouvrir de nouvelles perspectives d’investissement.

De grands chantiers attendent le Royaume au cours de la période à venir, a-t-il poursuivi, notamment l’organisation conjointe de la Coupe du Monde 2030, ainsi que d’autres projets concernant les infrastructures ferroviaires, les aéroports et le secteur touristique.

Dans ce sens, Joudar a affirmé que ces chantiers constituent des priorités fondamentales sur lesquelles il convient de se pencher, en application des Hautes Orientations Royales pour un Maroc à rythme unifié, en vue de garantir la réalisation de la justice spatiale et sociale.

Par ailleurs, il a indiqué que cette rencontre a été également l’occasion de féliciter El Mansouri pour la Haute Confiance Royale placée en elle, notant que la nomination d’une femme à la tête du gouvernement reflète l’attention et la place dont bénéficie la femme au sein de la société.

Ont pris part à cette rencontre, Abdellatif Ouahbi, Fouzi Lekjaa et Ahmed Akhchichine du côté du Parti Authenticité et Modernité, et Chaoui Belassal et El Hassan Abyaba de l’Union Constitutionnelle.