Hachim Mastour, 28 ans: que reste-t-il du prodige qui faisait rêver le Maroc?

Chaque photo renferme son lot de souvenirs. Combien d’événements enfouis refont surface, sortant de leur sommeil pour ressurgir dans l’esprit, avec cette nostalgie du passé et ce goût d’amertume face à une histoire qui aurait pu connaître une fin heureuse, n’eussent été les détails qui l’ont finalement rendue malheureuse, pour lui comme pour tous ceux qui avaient un jour cru en son aboutissement.

Il suffit d’une photo de lui aux côtés de Neymar pour rouvrir un immense tiroir à souvenirs et nous replonger dans un passé encore récent, celui d’un talent exceptionnel dont on attendait qu’il joue la partition d’une réussite historique. Au regard de ses débuts et de l’éclat qui avait accompagné son émergence, l’histoire de Hachim Mastour est celle d’un prince maudit, promis à devenir roi.

Au milieu des années 2010, un adolescent au talent hors norme a émerveillé les observateurs. Il impressionnait par sa facilité et sa capacité à se distinguer partout où il foulait un terrain et touchait un ballon. Hachim Mastour figurait alors parmi les jeunes joueurs les plus prometteurs de sa génération. La force de son talent et son exposition précoce aux côtés de grandes stars avaient même conduit certains à voir en lui une future légende de son pays.

Des débuts au sommet

Ses débuts se sont faits au sommet. Au sein de l’AC Milan, le jeune joueur s’est rapidement fait remarquer après avoir été promu en équipe première, acquérant une notoriété internationale fulgurante. Il s’est notamment illustré lors de plusieurs apparitions avec les « Rossoneri », avant de décrocher, alors qu’il n’était encore qu’au début de sa carrière, d’importants contrats publicitaires.

Une opportunité qui s’est finalement révélée être un piège. Les feux de la célébrité et l’exposition médiatique excessive ont progressivement fini par éclipser le talent d’un jeune joueur encore en pleine construction.

Hachim Mastour s’est également illustré dans plusieurs séquences devenues célèbres, aussi bien sur les terrains que dans les campagnes publicitaires. La plus emblématique reste sans doute celle tournée aux côtés de Neymar, dans laquelle le Marocain s’imposait face à la star brésilienne dans un concours de gestes techniques. La vidéo, devenue virale, avait alors permis au monde entier de découvrir un talent marocain hors du commun.

La chute et la malédiction de l’effacement

Au fil des années, la cote de Mastour a progressivement décliné. Le joueur est devenu plus ordinaire, multipliant les expériences dans de petites équipes européennes. Il a ensuite connu un passage au Maroc, notamment à la Renaissance de Zemamra et à l’Union de Touarga, avant de retourner en Italie pour évoluer dans des clubs de troisième division.

La chute dans la carrière de Mastour a été particulièrement brutale pour les observateurs, tant les attentes placées en lui étaient immenses. Beaucoup voyaient en lui une future star capable d’atteindre les sommets et de connaître la gloire, à condition de s’appuyer sur son talent et de parvenir à le développer pleinement.

Une fin à 28 ans

Aujourd’hui âgé de 28 ans, Hachim Mastour ne semble plus trouver de club prêt à l’accueillir. Devenu indésirable sur le marché, il est à la recherche d’un point de chute, portant avec lui le souvenir d’un talent qui n’a jamais véritablement pu éclore.

Il continue d’espérer retrouver le chemin qui pourrait le ramener vers la trajectoire qu’il avait un jour empruntée. Hachim Mastour est-il l’histoire d’un joueur consumé par les lumières d’une célébrité trop précoce ? Ou bien celle d’un talent exceptionnel apparu à une époque qui ne lui était pas favorable ?

Une chose est certaine : sa carrière semble avoir connu une fin bien éloignée des promesses de ses débuts. Celle d’un prince maudit qui a perdu son chemin alors qu’on l’attendait au sommet, comme un futur roi.

Moncef Ait Sghir