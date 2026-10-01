Golf : le Marocain Adam Bresnu remporte le Ben Hogan Collegiate Invitational

Pensionnaire du programme « Road to the Tour », mis en place par la Fédération Royale Marocaine de Golf (FRMG), présidée par le Prince Moulay Rachid, Adam Bresnu s’est imposé au Ben Hogan Collegiate Invitational, disputé les 28 et 29 septembre au Texas, l’un des rendez-vous de référence du golf universitaire américain. Cette victoire historique lui permet de décrocher une place pour un tournoi du circuit américain PGA TOUR.

Membre du programme « Road to the Tour », initié par la FRMG en 2021 afin de permettre aux joueurs de la Fédération de poursuivre un parcours Sports-Études au sein des universités américaines, Adam Bresnu s’est imposé lors du Ben Hogan Collegiate Invitational avec un score total de 203 (-7), grâce à trois cartes de 69, 67 et 67.

Le joueur marocain signe ainsi son premier titre individuel en NCAA Division I et franchit une nouvelle étape pour le golf marocain.

En remportant le Ben Hogan Collegiate Invitational, Adam Bresnu décroche une exemption pour le Charles Schwab Challenge 2027, tournoi officiel du PGA TOUR qui se disputera en mai prochain au Colonial Country Club.

Il aura ainsi l’opportunité de se mesurer à l’élite du golf professionnel sur le PGA TOUR, le circuit le plus prestigieux au monde, qui constitue à la fois l’objectif sportif ultime du programme fédéral Road to The Tour et celui du joueur.

Le succès d’Adam Bresnu intervient face à un plateau composé de plusieurs des meilleurs joueurs du golf universitaire américain, dont certains figurent également parmi les meilleurs amateurs au monde.

Le jeune marocain occupe actuellement la 9e place du PGA TOUR University Ranking, avant la prise en compte de sa victoire au Ben Hogan Collegiate Invitational. À Fort Worth, il s’est notamment imposé face à plusieurs joueurs qui le devançaient dans cette hiérarchie et devrait ainsi renforcer sa position lors de la prochaine actualisation.

Le PGA TOUR University Ranking constitue l’une des principales passerelles entre le golf universitaire américain et les circuits professionnels affiliés au PGA TOUR, les joueurs les mieux classés au terme de leur cursus obtenant un statut sur ces circuits.

Adam occupe également la 24e place du World Amateur Golf Ranking (WAGR), avant la prise en compte de cette nouvelle victoire.

Cette victoire vient confirmer une progression constante. Après neuf victoires en deux saisons à Odessa College et l’obtention du Jack Nicklaus Award en 2025, Adam Bresnu a poursuivi son ascension à Texas Tech University.

Sur la scène internationale, le Marocain s’est notamment illustré par une 6e place au PIF Saudi International 2024, un cut franchi au Hero Dubai Desert Classic 2025 et une 3e place individuelle aux World Amateur Team Championships 2025. En août dernier, il est également devenu le premier Marocain à atteindre les quarts de finale du U.S. Amateur Championship.

Pensionnaire du programme Road to The Tour, son parcours illustre la stratégie mise en place par la FRMG pour détecter, former et accompagner les talents marocains vers l’élite internationale. Son exemption pour le Charles Schwab Challenge 2027 constitue une nouvelle étape dans cette ambition : faire émerger des champions marocains avec, comme objectif sportif ultime, l’atteinte de l’élite golfique mondiale.