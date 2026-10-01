Maroc-Mali : les Lions de l’Atlas entament leur préparation

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La sélection nationale accueillera le Mali dimanche prochain au Grand Stade de Tanger, dans le cadre d’un match amical.

Les Lions de l’Atlas ont bénéficié d’une journée de repos mercredi après leur retour d’Afrique du Sud, au terme d’un vol de près de douze heures, et entament ce jeudi leur préparation pour cette rencontre

Les joueurs se retrouveront sur les terrains d’entraînement du Complexe Mohammed VI de football, à Maâmora, avant de rejoindre Tanger vendredi pour poursuivre leur préparation en vue du match au stade Ibn Batouta.

Rappelons que lors de cette trêve internationale, le Maroc a remporté ses deux rencontres face au Gabon et au Lesotho, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2027.

H.M.