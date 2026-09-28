Marrakech: un restaurant vandalisé après une violente dispute

Un restaurant situé dans le quartier de Guéliz, à Marrakech, a été vandalisé dimanche soir à la suite d’une violente dispute entre plusieurs personnes et des agents de sécurité de l’établissement.

Selon une source informée de Le Site info, plusieurs dégâts ont été constatés au niveau de la façade du restaurant.

Les autorités ont dû intervenir en urgence et ont interpellé 15 personnes soupçonnées d’être impliquées, indique notre source, précisant qu’elles ont été conduites au commissariat de Guéliz.

Par ailleurs, une enquête a été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, afin d’établir les circonstances exactes de cette affaire, apprend-t-on.

H.M.