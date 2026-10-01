CR7 et le Portugal: un départ qui fait craindre la fin d’une époque

Le départ de Cristiano Ronaldo du rassemblement de la Seleçao au Danemark pourrait être le clash de trop et précipiter, à 41 ans, la fin de la riche carrière internationale de la légende portugaise.

Coup de gueule passager ou la fin d’une ère? Pour l’heure, Ronaldo, qui évolue au sein du club saoudien d’Al-Nassr, n’a pas annoncé la fin de son aventure en équipe nationale. Mais son départ soudain, à la veille du match de Ligue des nations, sur fond de tensions avec le sélectionneur Jorge Jesus, suscite de fortes interrogations sur la suite de son parcours avec la sélection portugaise.

Le retrait spectaculaire de Ronaldo, qui a quitté précipitamment Copenhague à bord de son jet privé, pourrait dans un premier temps entraîner des sanctions disciplinaires. Selon le règlement de la Fédération portugaise (FPF), un joueur qui abandonne sans justification un entraînement ou un match peut être suspendu pour une durée comprise entre un et six mois et écoper d’une amende.

De quoi alimenter les spéculations sur l’avenir avec le Portugal de Ronaldo, qui avait récemment indiqué que cette saison serait « probablement » la dernière de sa carrière.

Le recordman des sélections et des buts avec le Portugal (234 apparitions et 146 réalisations), vainqueur notamment de l’Euro-2016 et des Ligues des nations 2019 et 2025, a promis de s’expliquer sur les raisons de son départ, et n’a, pour l’heure, pas annoncé sa retraite internationale.

– CR7 s’est senti « trahi » –

Mais son geste, à la veille d’un match officiel, marque peut-être un point de non retour dans ses relations désormais tendues avec le sélectionneur. Il intervient aussi après une Coupe du monde où sa présence en tant que titulaire à la pointe de l’attaque a été un poids pour une équipe sortie sans gloire en 8e de finale par l’Espagne.

Le malaise a pris une tout autre tournure dimanche à Oslo, après la victoire du Portugal contre la Norvège (2-1). Resté sur le banc pendant toute la rencontre, Ronaldo avait regagné directement les vestiaires au coup de sifflet final, sans saluer les supporters.

En conférence de presse mercredi, Jorge Jesus avait tenté de minimiser l’épisode tout en réaffirmant son autorité sur le groupe.

« Le statut ne donne pas des droits », avait-t-il déclaré, rappelant que les décisions concernant la composition de l’équipe lui appartenaient.

Quelques heures plus tard, le capitaine quittait pourtant le rassemblement, s’envolant pour Madrid à bord de son jet privé.

Selon le journaliste espagnol Edu Aguirre, présenté comme un proche du joueur, cité dans les médias portugais, l’attaquant portugais se serait senti « trahi » par Jorge Jesus, à qui il reprocherait de ne pas avoir tenu ses engagements.

L’affaire a pris une telle ampleur que le Premier ministre portugais, Luis Montenegro, s’est lui-même entretenu mercredi avec le sélectionneur, selon plusieurs médias locaux.

– Clarification attendue –

« CR7 tourne le dos à la sélection », « Fin de l’histoire, Ronaldo dit adieu à la sélection » ou encore « Ronaldo part après son clash avec Jesus »: la presse portugaise s’est largement emparée de l’affaire.

Le quotidien sportif A Bola évoque pour sa part un « triste adieu », avec une photographie de Ronaldo de dos, portant le maillot rouge frappé du N°7.

Dans les rues d’une banlieue de Lisbonne, l’affaire divise les supporters partagés entre tristesse et incompréhension. « Tout ce drame n’en valait pas la peine. Il aurait dû sortir avec les honneurs », confie à l’AFP TV Rute Paula, gérante d’un café âgée de 49 ans.

Avant le match contre le Danemark, Jorge Jesus a refusé d’alimenter la polémique. « L’important aujourd’hui, c’est le match », a-t-il déclaré à la télévision publique RTP ajoutant qu’il aurait « l’occasion de reparler » de l’affaire.

En attendant une clarification de la part de Ronaldo sur son avenir international, c’est Rafael Leao qui a hérité de son célèbre N.7 en vue du match au Danemark, selon le site de l’UEFA. Signe de la fin d’une ère.