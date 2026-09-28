Le Maroc sacré champion d’Afrique et du monde de billard 2026

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Par LeSiteinfo avec MAP

La sélection nationale marocaine de billard a remporté samedi soir à Marrakech, le titre de championne d’Afrique et du monde de la discipline.

Au niveau du Championnat du monde de billard 2026, l’équipe nationale a battu en finale la sélection d’Irlande du Nord, sur le score de 11 à 9.

La finale de l’épreuve par équipes a été particulièrement disputée entre les deux sélections, qui se sont livrées à un duel serré avant que l’équipe nationale ne s’impose, décrochant ainsi son deuxième titre mondial après celui remporté en 2014.

La sélection nationale marocaine de billard s’était qualifiée pour la finale du Championnat du monde de billard 2026, en s’imposant face à la sélection du Pays de Galles sur le score de 11 à 7.

Dans une déclaration à la MAP, l’entraîneur de la sélection nationale, Yasser El Amrani, a souligné que ce sacre est le fruit du travail accompli par les joueurs tout au long de la compétition, notamment face à de solides sélections.

De son côté, le joueur de l’équipe nationale, Abderrahmane Cherfi, a relevé, dans une déclaration similaire, que les éléments nationaux ont fait preuve d’une grande concentration et d’un fort esprit de compétition lors des différentes rencontres, couronnant ainsi leur parcours par un titre mondial décroché à domicile.

Organisés du 17 au 27 septembre courant, sous l’égide de l’Ultimate Pool Association (UPA) et de l’International Eightball Pool Federation (IEPF), les Championnats d’Afrique et du monde de billard 2026 ont réuni près de 300 joueurs représentant quelque 18 pays, qui se sont affrontés dans 24 catégories, comprenant notamment les épreuves par équipes, individuelles, en double ainsi que les catégories Masters.

S.L.