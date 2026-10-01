Sebta et Melilia : Felipe VI et Letizia attendus les 13 et 14 octobre 

Le roi Felipe VI et la reine Letizia d’Espagne se rendront les 13 et 14 octobre à Sebta et Melilia. La visite a été convenue avec le gouvernement espagnol, selon des sources de la Maison royale citées par l’agence EFE.

Le programme du déplacement dans les deux villes sera communiqué dans les prochains jours. Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, ne devrait pas accompagner le couple royal, toujours selon des sources citées par EFE.

Interrogé sur cette visite à son arrivée au Congrès des députés, Felipe VI a affiché son enthousiasme avant cette visite.

Une visite préparée avant la crise migratoire

Selon EFE, le déplacement de Felipe VI et Letizia à Sebta et Melilia était déjà prévu avant la crise migratoire survenue fin juillet, marquée par l’arrivée massive de quelque 80.000 migrants.

Une première visite officielle pour Felipe VI

Il s’agira du premier déplacement officiel de Felipe VI et Letizia dans les deux présides occupés. La visite intervient près de vingt ans après celle effectuée par Juan Carlos, père de Felipe VI, en 2007, un déplacement qui avait provoqué une crise diplomatique avec le Maroc.

Mardi dernier, lors du dîner d’État organisé en l’honneur du président français Emmanuel Macron et de son épouse, Felipe VI a appelé à renforcer la coopération entre les États membres de l’Union européenne face à ce qu’il a qualifié d’ « intrusion massive de dizaines de milliers de personnes à Sebta ».

Une visite à forte portée politique

En Espagne, l’annonce du déplacement a été saluée par plusieurs responsables politiques. Le président de Sebta, Juan Jesús Vivas, a estimé que la venue du roi et de la reine réaffirmerait leur soutien « sans équivoque » à la ville. Le maire de Melilia, Juan José Imbroda, a de son côté estimé que cette visite apporterait « confiance, certitude et assurance pour l’avenir ».

S.L.