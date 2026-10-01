Carburants et applications de transport : les chauffeurs de taxis protestent à Casablanca

Des dizaines de chauffeurs de petits taxis ont manifesté ce jeudi à Casablanca pour dénoncer la hausse continue des prix des carburants et réclamer des mesures contre le transport non autorisé via les applications. Le préfet de police de Casablanca a personnellement supervisé le dispositif déployé pour sécuriser les lieux et organiser la circulation.

Les manifestants ont appelé les autorités à revoir les tarifs au compteur pour tenir compte de la hausse du coût de la vie et des prix des carburants, qui pèsent sur les chauffeurs. Les représentants des professionnels ont, pour leur part, dénoncé ce qu’ils qualifient de « concurrence déloyale » des applications de transport.

Les participants ont annoncé que cette mobilisation serait suivie d’autres actions à l’échelle nationale. Ils demandent notamment une révision du soutien gouvernemental aux carburants, ainsi qu’une protection sociale et une sécurité dans l’exercice de leur métier pour tous les chauffeurs en activité.

H.M.