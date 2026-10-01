Carlos Queiroz n’est plus le sélectionneur du Ghana

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Portugais Carlos Queiroz a quitté son poste de sélectionneur des Black Stars, cinq mois seulement après sa prise de fonction, sur fond de résultats décevants.

La Fédération ghanéenne de football (GFA) et le technicien portugais ont convenu, à l’issue de discussions, de mettre fin d’un commun accord à leur collaboration, d’après un message de Queiroz, publié jeudi sur le site de la GFA.

« Ce n’était pas une décision facile, mais les deux parties ont convenu que, dans les circonstances actuelles, mettre fin à notre relation professionnelle était la solution la plus appropriée, les intérêts du Ghana, des Black Stars et du football ghanéen primant sur tout le reste », a affirmé l’entraîneur portugais dans ce message.

« Les conditions nécessaires n’étaient pas pleinement réunies, et nos récentes performances ont contribué à la décision de mettre un terme à cette aventure », a-t-il ajouté.

Le départ de Queiroz intervient après la défaite du Ghana à domicile face à la Gambie (2-4), mardi à Accra, lors de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2027).

Cette défaite, la deuxième consécutive des Black Stars dans ces éliminatoires après celle concédée face à la Côte d’Ivoire (0-2) lors de la première journée, laisse le Ghana sans le moindre point après deux journées.

Queiroz avait été nommé en avril dernier à la tête des Black Stars pour conduire la sélection ghanéenne lors de la Coupe du monde 2026. Sous sa conduite, le Ghana avait atteint les seizièmes de finale du Mondial avant de s’incliner face à la Colombie (0-1).

Après l’expiration de son premier contrat à l’issue de la Coupe du monde, le technicien portugais avait été reconduit le 2 septembre dernier à la tête des Black Stars.

S.L.