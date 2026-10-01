Formation du gouvernement: les attentes du MDS exposées à Fatima-Zahra Mansouri (VIDEO)

Le secrétaire général du Parti du mouvement démocratique et social (MDS), Abdessamad Archane, a affirmé, jeudi à Rabat, que son parti était disposé à apporter tout le soutien et l’accompagnement nécessaires pour contribuer à la réussite de la nouvelle expérience gouvernementale, qu’il a qualifiée d’« unique ».

Dans une déclaration à la presse à l’issue de sa rencontre avec Fatima-Zahra Mansouri, dans le cadre des consultations menées avec les partis politiques en vue de la formation du nouveau gouvernement, Archane a indiqué que cette réunion avait été l’occasion de mettre en lumière les principaux enjeux auxquels le Maroc sera confronté au cours des cinq prochaines années.

Il a souligné que le programme gouvernemental attendu devrait prendre en compte les différents défis et enjeux sociaux qui se posent actuellement, notamment le soutien au pouvoir d’achat des citoyens et la consolidation des acquis réalisés.

Après avoir précisé que Fatima-Zahra Mansouri avait pris connaissance des observations formulées par son parti, le secrétaire général du MDS a estimé que la réussite de la nouvelle expérience gouvernementale « sera synonyme de réussite pour la patrie, ainsi que pour les citoyennes et les citoyens ».

Il a également indiqué avoir félicité Fatima-Zahra Mansouri pour la confiance royale placée en elle, considérant sa nomination à la tête du gouvernement comme un événement important et une reconnaissance de la place de la femme marocaine.

Ont pris part à cette rencontre, pour le Parti de l’authenticité et de la modernité (PAM), Abdellatif Ouahbi, Fouzi Lekjaa et Ahmed El Khchichen, et pour le Parti du mouvement démocratique et social, Mahmoud Archane et Fatiha El Hajjouji.