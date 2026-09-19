Botola : le choc AS FAR-Raja reporté

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La Ligue nationale de football professionnel (LNFP) a officiellement dévoilé le programme de la première journée de la Botola.

Le coup d’envoi sera donné jeudi prochain à 20 heures avec la rencontre entre Amal Tiznit et l’Ittihad de Tanger. Le stade qui accueillera cette affiche n’a toutefois pas encore été désigné.

Le match entre l’AS FAR et le Raja de Casablanca a, pour sa part, été reporté en raison de la convocation de quatre joueurs auprès des sélections du Maroc, de la Guinée-Bissau, de l’Ouganda et

du Congo-Brazzaville. Les autres rencontres de cette première journée seront réparties entre jeudi et samedi, à raison de trois matchs par jour, à l’exception de jeudi où une seule rencontre est programmée. Aucun match ne se disputera vendredi.

La deuxième journée est prévue les 2 et 3 octobre. La LNFP a décidé de maintenir le lancement de la Botola malgré la trêve internationale.

L’AS FAR sera de nouveau concernée par un report lors de cette deuxième journée puisque, pour les mêmes raisons, sa rencontre face à la Renaissance de Berkane ne pourra pas se tenir à la date prévue.

La question des stades continue également de compliquer la programmation. Le Hassania d’Agadir cherche toujours une enceinte pour recevoir le Maghreb de Fès.

H.M.