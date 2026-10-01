Route Sidi Kacem–Meknès : un tronçon fermé pour deux mois

Par LeSiteinfo avec MAP

La circulation sera coupée pendant deux mois sur la route nationale n° 27 (RN27) entre Sidi Kacem et Meknès au niveau du tronçon reliant Sidi Kacem et Bab Tissra, a annoncé, jeudi, le ministère de l’Équipement et de l’Eau.

Cette coupure temporaire, qui a débuté le 30 septembre 2026, permettra la réalisation des travaux de purge des blocs rocheux et des pierres qui constituent un danger pour les usagers, et ce dans le cadre des travaux de stabilisation du talus adjacent à la route, au niveau de la falaise Bab Tissra, a expliqué le ministère dans un communiqué.

La déviation de la circulation sera assurée via la RN4 entre Sidi Kacem et Bab Tiouka puis les deux routes provinciales n° 4555 et 4553 en direction de Bab Tissra.

La circulation normale reprendra dès l’achèvement des travaux, a précisé le ministère, exhortant les usagers de la route à faire preuve de prudence et de respecter les panneaux de signalisation pour plus de sécurité.

Le ministère reste à la disposition des citoyens 24h/24 pour leur fournir toutes les informations nécessaires et les invitent à consulter les bulletins annoncés régulièrement par le biais de son portail : « www.equipement.gov.ma », ou à contacter le centre de permanence de la Direction des travaux et de l’exploitation routière sur le numéro de téléphone : 05.37.71.17.17, a conclu le communiqué.

S.L.