SRM Casablanca-Settat : l’application mobile 7/24 de nouveau opérationnelle

L’application mobile 7/24 de la SRM Casablanca-Settat est de nouveau accessible. Son infrastructure technique a été renforcée pour offrir un service plus fiable. La consultation des factures d’eau et d’électricité et leur paiement en ligne sont à nouveau disponibles.

L’application permet également aux clients de suivre leurs consommations, de consulter leurs contrats et d’effectuer des demandes d’abonnement ou de résiliation. Ils peuvent aussi signaler un incident, déposer une réclamation et suivre le traitement de leurs démarches à distance.

Actuellement destinée aux clients du Grand Casablanca, l’application 7/24 couvre un périmètre représentant 2,9 millions de contrats d’eau et d’électricité, soit près de 56% des 5,2 millions de contrats gérés par la SRM Casablanca-Settat.

Le projet d’extension de l’application mobile 7/24 à l’ensemble du territoire de la Région Casablanca-Settat est en cours d’élaboration, afin de permettre à l’ensemble des clients de la société régionale de bénéficier de ses services numériques.

En attendant cet élargissement, l’ensemble des clients de la SRM Casablanca-Settat ont à leur disposition le Centre de relation clientèle au 05 22 31 20 20, disponible 24h/24 et 7j/7, pour toute demande d’information, signalement ou réclamation.