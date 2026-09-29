Le match amical Maroc-Ghana menacé d’annulation

A la Une

Le match amical qui doit opposer le Maroc au Ghana, dimanche prochain à Tanger, est désormais menacé, en raison de développements de dernière minute au sein de la sélection ghanéenne.

Aucune annonce officielle concernant l’annulation de la rencontre n’a, pour l’heure, été faite. La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) reste dans l’attente de la réponse définitive de la Fédération ghanéenne.

Selon les informations disponibles, un différend oppose actuellement la Fédération ghanéenne à plusieurs de ses joueurs, un conflit qui serait lié aux primes et aux récompenses financières.

D’après les mêmes sources, les joueurs ghanéens ne souhaiteraient pas, pour le moment, se rendre au Maroc. Le maintien de la rencontre dépend donc de l’évolution de la situation au cours des prochaines heures.