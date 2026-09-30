Olivier Giroud prendra sa retraite à la fin de la saison

Par LeSiteinfo avec MAP

L’attaquant de Lille et ex-meilleur buteur de l’histoire des Bleus, Olivier Giroud, a annoncé mercredi qu’il mettra un terme à sa carrière à la fin de la saison 2026-2027.

« Comme joueur, je pense que c’est très probablement ma dernière saison. C’est pour cela que je profite de chaque instant en Ligue 1 », a indiqué Giroud dans une interview accordée au journal sportif « L’Equipe ».

« Ma carrière a dépassé toutes mes espérances », a relevé le champion du monde 2018 qui fête ses 40 ans, tout en décrivant la difficulté de jouer à haut niveau à cet âge ainsi que les chocs subis par son corps après vingt ans de carrière professionnelle.

L’avant-centre de Lille avait entamé sa carrière en 2006 en Ligue 2 à Grenoble, avant de s’envoler en Angleterre pour cinq ans et demi dans les rangs d’Arsenal et trois saisons et demie à Chelsea. Il a remporté le Championnat d’Italie avec l’AC Milan en 2022, ainsi que la Coupe des États-Unis avec Los Angeles FC deux ans plus tard.

En sélection, Olivier Giroud a disputé 137 matches avec l’équipe nationale de France et inscrit 57 buts. Il évolue actuellement dans le championnat français d’élite avec le LOSC, classé au pied du podium après cinq journées à égalité avec le Stade Rennais.