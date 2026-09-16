Le Ghana maintient le retrait de sa reconnaissance de la « rasd »

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Par LeSiteinfo avec MAP

À la suite de la diffusion, par certains relais médiatiques à la solde du front séparatiste, d’informations trompeuses concernant l’audience accordée par le ministre ghanéen des Affaires étrangères, Samuel Okudzeto Ablakwa, à celui qu’ils ont présenté comme « l’ambassadeur de la chimérique rasd auprès du Ghana », le ministère ghanéen des Affaires étrangères a apporté, via ses pages officielles sur Facebook et Twitter, des précisions confirmant que la décision de l’État du Ghana de retirer sa reconnaissance de la pseudo « rasd », en date du 6 janvier 2025, demeure en vigueur et n’a pas été révoquée.

Dans sa publication, le ministère a également réitéré que le gouvernement ghanéen se félicite de l’adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution 2797, qui a exprimé son plein soutien au Secrétaire général de l’ONU et à son Envoyé personnel pour faciliter et conduire des négociations sur la base de la proposition marocaine d’autonomie, en vue de parvenir à une solution juste, durable et mutuellement acceptable au différend, conformément à la Charte des Nations Unies.

La publication a également souligné que le ministre ghanéen des Affaires étrangères a reçu un envoyé du front séparatiste et non pas un « ambassadeur » accrédité auprès du Ghana, comme ont voulu le présenter les relais médiatiques séparatistes.

S.L.