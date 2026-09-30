Lions de l’Atlas: Ouahbi à une victoire du record de Halilhodžić et Regragui

Mohamed Ouahbi, sélectionneur de l’équipe nationale marocaine, est tout proche d’établir un nouveau record avec les Lions de l’Atlas. Il ne lui manque désormais qu’une seule victoire pour atteindre la barre des dix succès, en un nombre record de matchs.

Après la victoire face au Lesotho (2-0), Ouahbi porte son bilan à neuf victoires en 13 matchs à la tête de la sélection marocaine, pour trois matchs nuls et une seule défaite, concédée face à la France en quarts de finale de la Coupe du monde 2026.

Le sélectionneur aura ainsi l’occasion d’entrer dans l’histoire de la sélection marocaine s’il parvient à conduire les Lions de l’Atlas à la victoire face au Mali, dimanche prochain au Grand Stade de Tanger. Un succès lui permettrait d’atteindre les dix victoires dès son 14e match à la tête de l’équipe nationale.

Le record du sélectionneur ayant atteint le plus rapidement la barre des dix victoires avec les Lions de l’Atlas est actuellement détenu par Vahid Halilhodžić. Le technicien bosnien avait atteint ce cap en 16 matchs, avec un bilan de dix victoires, cinq matchs nuls et une seule défaite.