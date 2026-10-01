Mouvement des lycéens : bus, tramway et métro interrompus à Marseille

Par LeSiteinfo avec MAP

La circulation des bus, tramways et métros a été interrompue jeudi à Marseille en raison « des déprédations et des agressions de conducteurs » survenues dans la matinée sur le réseau, en marge du mouvement des lycées, a annoncé la Régie des transports métropolitains (RTM).

« L’exploitation reprendra dès que les conditions le permettront, en lien avec les forces de l’ordre », a précisé la RTM, dans un communiqué, ajoutant que l’exploitation du tramway d’Aubagne, commune limitrophe de Marseille, est également interrompue.

Plusieurs incidents ont été répertoriés à Marseille, où un véhicul des pompiers a été totalement incendié alors que ceux-ci intervenaient pour un feu de détritus devant le lycée Saint-Exupéry, dans le 15e arrondissement.

Au lycée Victor-Hugo, situé près de la gare Saint-Charles, plusieurs altercations entre les CRS et les lycéens ont eu lieu dans la matinée, après que des poubelles, une porte du lycée et la camionnette qui se trouvait à proximité ont brûlé, a constaté une journaliste de l’AFP.

Dans la matinée, des élèves étaient rassemblés sur le parvis de la gare et criaient des insultes à la police tandis que quelques trottinettes et vélos en libre service brûlaient, entraînant une nouvelle charge des CRS.

Plusieurs dizaines d’interpellations sont à dénombrer dans les Bouches-du-Rhône, selon la préfecture.

A 10H00, 40 lycées dans le département étaient concernés par des manifestations. Parmi eux 18 étaient bloqués et 3 l’étaient partiellement, selon cette source.

S.L.